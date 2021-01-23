В Украине 23-25 января ожидается высокая снеголавинная опасность в Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Причиной этому стало значительное потепление и дождь.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По прогнозам Укргидрометцентра, в связи с оттепелью и выпадением дождя на снежный покров 23-24 января в высокогорье Ивано-Франковской области и 23-25 января в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3-й уровень)", - говорится в сообщении.

Также существует опасность оползней снега на дороги.

Напомним, прошлой зимой в Карпатах впервые за всю историю наблюдений не сошло ни одной лавины. Не наблюдалось также значительных снегопадов и метелей большой интенсивности.

Также сообщалось, что несмотря на потепление, Украину может завалить 20-сантиметровым слоем снега.