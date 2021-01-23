На юго-востоке Грузии, в 58 километрах от Тбилиси, произошло землетрясение магнитудой три балла по шкале Рихтера. В прошлое воскресенье, 17 января, сейсмологи зафиксировали в этом же месте подземные толчки такой же силы.

Соответствующие данные публикует грузинский национальный центр сейсмического мониторинга на своей странице в Facebook.

По информации сейсмологов, землетрясение произошло в регионе Квемо Картли в 16 км к юго-западу от райцентра Цалка, возле села Мамишлари. Очаг подземных толчков находился на глубине 13 км.

Сообщений о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

Ранее мы рассказывали, в Мукачевском районе Закарпатской области были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 1,8 по шкале Рихтера.

Также писали, что в Монголии произошло мощное землетрясение. Его почувствовали даже жители Сибири.