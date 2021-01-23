В субботу, 23 января, при помощи сотрудников федеральной полиции Австралии в Нидерландах арестовали одного из самых разыскиваемых преступников мира, известного в криминальном мире под прозвищем "Эль Чапо из Азии" наркобарона Це Чи Лопа.

Об этом пишет Sky News.

Важную роль в операции по аресту наркобарона сыграли полицейские Австралии, которые планируют добиваться экстрадиции 57-летнего преступника для суда. Арестованный в Нидерландах Це Чи Лоп является гражданином Канады, который родился в Китае, и якобы является главой преступного синдиката "Сэм Гор", также известного как "Компания".

Преступное сообщество контролирует до 40% сбыта метамфетамина в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это сеть, владеющая лабораториями в Мьянме и обеспечивающая доставку наркотика на большей территории Азии. Синдикат зарабатывает и на других запрещенных веществах. В него входят и Триады Гонконга, австралийские бандиты, и даже байкеры из клуба "Команчеро".

Общая стоимость наркоимперии оценивается в 22 миллиарда долларов. В полиции считают, что именно синдикат Це Чи Лопа ответственен за большую часть поставок наркотиков в Австралию.

Напомним, в 2019 году в Мексике морские пехотинцы задержали известного наркобарона Z-43. В 2012 году в перестрелке с военными был убит предыдущий лидер "Лос-Сетас" Эриберто Ласкано.

Также сообщалось, что в Киеве киллеры расстреляли черногорского наркобарона. Обо всех подробностях дела писала "Страна".