В Службе безопасности Украины и Офисе генерального прокурора заявили, что информация о розыске бывшего заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного не соответствует действительности.

Об этом в ходе брифинга рассказал начальник следственного управления СБУ Анатолий Булич.

Представитель спецслужбы также подтвердил, что вчера был задержан сотрудник "Альфы" Андрей Расюк по подозрению в организации и подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ, генерала Андрея Наумова.

В то же время, в СБУ отрицают информацию о том, что был задержан еще один подозреваемый - Нескоромный, который после задержания сбежал прямо в наручниках.

"Не соответствует действительности информация, что якобы кто-то сбежал в наручниках с места преступления", - сказал Булич.

Также Булич отрицает, что Нескоромному вообще было предъявлено о подозрении. Представитель прокуратуры Андрей Лысокобылка добавил, что в деле есть только один подозреваемый - Андрей Расюк. Ему инкриминируют подготовку покушения на сотрудника правоохранительного органа.

Кроме того представитель СБУ подтвердил информацию о том, что организатор убийства начальника управления внутренней безопасности СБУ предложил $50 000 за совершение преступления, которое планировалось в сговоре нескольких лиц, а само уголовное производство не является "разборками" и переделом сфер влияния.

"Уголовное производство не является какими-то разборками между сотрудниками СБУ, а является непосредственным предупреждением совершения тяжкого преступления. В деле не идёт речь о каком-то эфемерном перераспределении сфер влияния или финансовых потоков, как пишут в СМИ. Сбор данных проходил на протяжении длительного времени... Следователь СБУ установили, что имел место сговор нескольких лиц, ими был разработан четкий план совершения преступления, организатор для этого подыскивал исполнителя и предложил за выполнение указанного преступления $50 000", - сказал Булич.

Также он отрицает, что кто-либо из фигрантов дела находится за границей (сам Нескоромный через телеграмм-канал заявил, что уехал за границу).

Отметим, что все сказанное не отрицает версии, о которой уже писала "Страна" - что Нескоромный не был задержан. И ему не предъявлено подозрение. В тоже время, по данным источников "Страны", именно Нескоромного в СБУ называют заказчиком подготовки убийства Наумова, при этом не исключая, что в данном случае речь идет не о реальном преступлении, а о "подставе".

Напомним, в пятницу, 22 января, в Киеве был задержан бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный. В тоже время сообщалось, что его так и не задержали и он сбежал.

Кроме того, по подозрению в участии в организации заказного убийства Наумова был задержан сотрудник спецподразделения "Альфа" СБУ Андрей Расюк, которого позже суд арестовал по данному делу.