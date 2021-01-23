Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для сотрудника спецподразделения "Альфа" СБУ Андрея Расюка, подозреваемого в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ, генерала Андрея Наумова.

Об этом со ссылкой на пресс-службу СБУ сообщает "Украинская правда".

"Только что Шевченковским районным судом была избрана мера пресечения задержанному работнику Антитеррористического центра СБУ, подозреваемому в совершении подготовки к убийству руководителя одного из подразделений СБУ", - говорится в сообщении.

По решению суда подозреваемый проведет под арестом 60 суток без возможности внесения залога. При этом в СБУ не уточнили журналистам имени подсудимого, однако известно, что подозреваемым по этому делу проходит сотрудник "Альфы" Андрей Расюк.

Напомним, в пятницу, 22 января, в Киеве был задержан бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный. В тоже время по другим данным, его так и не задержали и он остался на свободе. Кроме того, по подозрению в участии в организации заказного убийства Наумова был задержан и Расюк.

По информации "Страны", операция по задержанию готовилась уже давно. В том числе была установлена прослушка в машине Нескоромного. Сам экс-первый замглавы СБУ, которого вчера пытались задержать, заявил, что его хотели убить и он покинул страну. Обвинения в заказе убийства Наумова он отметает и называет это провокацией окружения главы СБУ Ивана Баканова.

Позже стало известно, что по версии следствия, Расюку за убийство Наумова предложили вознаграждение в 50 тысяч долларов.