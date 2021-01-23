Соратник арестованного российского оппозиционера Алексея Навального и руководитель сети региональных штабов политика Леонид Волков сообщил о новых акциях протеста, которые запланированы на следующие выходные.

Об этом он сказал во время стрима, посвященного текущей акции протеста в субботу, 23 января.

"Сразу скажу, мы не смотрели, какой прогноз погоды на следующие выходные. да… Мы не подстраиваемся сейчас под погоду, под обстоятельства. Мы понимаем, что организовать что-либо будет в тысячу раз труднее, хотя бы по той причине, что сейчас там почти все наши региональные координаторы под административным арестом… Мы в следующие выходные будем проводить массовые мероприятия", - заявил Волков.

Тем временем по данным ОВД-Инфо на акциях в поддержку Навального на территории России задержан уже 2131 человек.

На заявление Волкова отреагировал телеграм-канал "Политика страны".

"Соратник Навального Леонид Волков объявил, что на следующие выходные будут новые акции протеста. Тем более, как раз в пятницу 29 января будет вердикт суда по Навальному. В общем, белорусский сценарий в действии.

Только, как показывает опыт той же Белоруссии, регулярные протестные шествия для власти они реальной угрозы не представляют. И, постепенно, интерес к ним угасает. Тем более, что в маленькой Белоруссии акции на пике были многократно многочисленнее, чем акции "навальнят" в огромной России. Масштабы протеста (а значит и проблем для власти) абсолютно несопоставимы.

Другое дело, что они используются для максимального усиления внешнего давления на страну. И это происходит и сегодня - акции в России одна из главных тем западных сайтов с соответствующими акцентами.

Что касается внутреннего аспекта - то эта раскачка ситуации к выборам в Госдуму в сентябре. На эти выборы, скорее всего, Навального и большинство его соратников не допустят. Что может стать поводом для усиления протестов и для объявленная этих выборов Западом нелегитимными. В любом случае, легким процесс выборов как в ГосДуму, так и следующих за ними президентских в России не будет", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 января в России начались митинги в поддержку Навального. Первыми на акции протеста вышли жители Южно-Сахалинска, Владивостока, Комсомольск-на-Амуре и Хабаровска. Также митинговали и жители Якутии, где сегодня утром был -51 градус мороза.

Ранее стало известно о задержании супруги российского оппозиционера Юлии Навальной. Однако уже спустя несколько часов ее адвокат Владимир Воронин сообщил, что ее выпустили из отделения полиции.

"Страна" следит за событиями на акциях протеста в России в отдельном обновляемом материале.