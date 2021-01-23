В поселке городского типа Станица Луганская Луганской области местный житель хранил в подвале ручные гранаты и гранатомет. Хозяин дома, в котором обнаружили боеприпасы, уже более шести лет является активным участником незаконных вооруженных формирований и находится на территории временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы на своей странице в Facebook.

В пятницу, 22 января, пограничники совместно с правоохранителями провели обыск по месту жительства одного из жителей Станицы Луганской, в ходе которого в подвале обнаружили тайник с боеприпасами, а именно с 30 ручными гранатами Ф-1, тремя запалами УЗРГМ и одним РПГ-18.

"Стоит отметить, что летом прошлого года по материалам Луганского пограничного отряда в отношении владельца этого жилья, 32-летнего жителя пгт Станица Луганская, начато уголовное производство по ст. 260 УК Украины (Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). В частности, пограничники установили, что наш соотечественник уже более 6 лет является активным членом незаконных вооруженных формирований и находится на территории ВОТУ", - говорится в сообщении.

По данному факту направлено уведомление об обнаружении уголовного преступления по ст. 263 УК Украины ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами").

Напомним, в Николаеве психолог-писатель собрал коллекцию огнестрельного оружия, взрывчатки и боеприпасов.

Также сообщалось, что в Киеве, в здании Академии аграрных наук, нашли тайник с боеприпасами.