Сегодняшние акции сторонников Алексея Навального были организованы во многом по белорусскому сценарию. Митинги в классическом понимании отсутствовали - не было ни сцены, ни выступающих. Никакого видимого централизованного руководства.

В столицах люди собирались в начале на площадях. Потом устраивали шествия по центрам своих городов. Все это сопровождалось стычками с полицией, в которых протестующие нередко становились инициаторами.

На передней линии шествий становились молодые люди, которые держались в "сцепке", чтобы отражать попытки силовиков убрать колонну с проезжей части. Причем защита была активной и нередко переходила в нападение.

Интересно, что видео с такими нападениями нередко ретвитил сам аккаунт команды Навального. Причем и здесь не обошлось без белорусских аналогий. В соцсетях соратники Алексея использовали риторику телеграм-канала "Нехта", называя полицию "звери", а протестующим раздавая комплименты наподобие "Вы невероятные!"

Изредка даже озвучивался лозунг "Живе Беларусь", напрямую солидаризируясь с Беломайданом и его методами. Люди с красно-белым флагом возникли, в частности, на митинге в столице РФ.

В Москве силовой накал пошел почти сразу, как люди начали собираться. Полиция в произвольном режиме вела точечные задержания - на том основании, что акция несанкционированная. Но довольно быстро актив протестов - очень молодые люди, часто школьники - начал оказывать сопротивление.

После этого эскалация была неминуема, и счет задержанным пошел на сотни. Включая тех самых подростков, которых традиционно много на митингах Алексея и которых активно зазывали и на нынешнюю акцию протеста.

Через некоторое время силовики начали зачищать площадь Пушкина в Москве, после чего акция перешла в мобильный режим - сторонники Навального отправились маршировать по городу, перекрывая проезжую часть. Это стало еще одним поводом для стычек.

Причем инициативу перехватили уже протестующие - они пытались прорывать заграждения, закидывали силовиков снежками, а команда Навального зачем-то ретвитнула "вдохновляющее" видео, как его сторонники футболят омоновскую каску.

На Страстном бульваре молодые люди играют в футбол сорванным с полицейского шлемом. До этого тут же взорвали светошумовые гранаты. pic.twitter.com/xOlJIztzTr — Проект (@wwwproektmedia) January 23, 2021

Впрочем, достаточно было и роликов, где ОМОН применял силу к протестующим - что неизбежно, когда происходят массовые акции протеста, изначально "заряженные" на сопротивление.

К массовости есть вопрос. Звучат разные оценки численности протестующих - власть говорит о 5 тысячах собравшихся в Москве, западные СМИ (например, Reuters) - о 40 тысячах.

В целом, если сравнивать с предыдущими акциями российской оппозиции, то они были намного менее многочисленными, чем во времена Болотной площади (конец 2011 года) и сопоставимыми по численности с акциями Навального в 2017 году с требованием отставки премьера Медведева. Но может и больше их. Точное число участников подсчитать трудно, так как события развивались в разных локациях.

В тоже время, в отличие от предыдущих акций, нынешние пошли сразу по силовому варианту. Протестующие были готовы драться с ОМОНом.

Также более многочисленными были акции в регионах. Они прошли почти по всей стране.

Правда, все это не отменяет того факта, что размеры митингов и шествий в огромной России куда скромнее даже в абсолютных числах (не говоря уже об относительных), чем были в маленькой Беларуси. И любые попытки протестующих в таком не очень большом количестве людей перейти к каким-то силовым акциям будут быстро и без особых проблем пресекаться ОМОНом и Росгвардией.

И это на данный момент первое и основное отличие от ситуации в Минске.

Второе отличие - раскачка идет не под конкретное политическое событие (в Беларуси это были выборы президента). То есть практического смысла - поменять власть здесь и сейчас - мероприятия нести не могут. Прицел скорее на осенние выборы в Госдуму. Но до них более полугода, и к тому времени протесты могут сойти на нет. В той же Беларуси, где накал был куда серьезнее, это произошло еще быстрее.

Тем более, что власти России теперь, после начала акций протеста, скорее всего ни в какой форме не допустят "навальнят" к этим выборам. Что, возможно, даст повод Западу оспорить их легитимность.

Если говорить о менее отдаленных дивидендах, то главным итогом уже стала большое внимание в западных СМИ. Запад, безусловно, будет использовать и их разгон как еще один повод надавить на Москву по разным вопросам, а также усилить санкционное давление.

Митинги открыто поддержало правительство США со ссылкой на президента Байдена. Назвав меры по противодействию акциям "параноидальными" - видимо, забыв, как из-за боязни протестов перевели фактически на осадное положение Вашингтон.

В любом случае, пока эти протесты - лишь фон для внешнего давления на Россию, и угрозы непосредственно власти не представляют. Ни по численности, ни по своим лозунгам и вообще идеологической повестке, которая пока остается в русле движа молодежи и подростков под лозунгом "все что против Путина хорошо, а то что за - плохо".

Впрочем, посмотрим на новые акции, которые уже анонсировали у Навального. Они пройдут в следующие выходные - кстати, календарь "революции" написан тоже по белорусской модели.

Потенциальную угрозу для российской власти может представлять фактора.

Первый - позиция российской элиты, значительная часть которой хочет замириться с Западом. Нынешние же акции протеста и реакция на них США и ЕС показывает, что замирение сейчас становится еще более призрачным чем раньше. Поэтому основной тезис, который сейчас неформально доносится российской элите и крупному бизнесу странами Запада простой - "при Путине уже мира не будет, а потому делайте так, чтоб он ушел".

Это накладывается также на неопределенность с ситуацией вокруг президентских выборов. У Путина есть возможность баллотироваться на очередной срок в 2024 году, но пока неизвестно воспользуется ли он ею. А если не воспользуется - то кто будет его преемником? А потому силы как внутри страны, так и за ее пределами, которые не хотят, чтоб Путин вновь шел в президенты, могут поддержать протестную активность в надежде, что это побудит его отказаться от намерений идти на выборы. Не факт, однако, что этот расчет сработает. Но все происходящее может побудить Путина и его окружение скорее внести определенность в свои планы, чем это они, возможно, планировали.

Второй риск - перерастание нынешнего политического (не очень многочисленного) протеста в социальный. Что может быть для власти куда опаснее. К Навальному, как показывают опросы, большинство населения России относится с недоверием и его не поддерживают. Не добавляют ему популярности и массовое привлечение к акциям детей и подростков, к чему у многих взрослых отношениях очень негативное. Многие также считают, что он работает на внешних врагов России.

Но при этом немало вопросов у граждан РФ есть и к российской власти. В первую очередь социального характера. Зарплаты в России хоть и выше, чем в Украине, но растут очень не быстро. И в переводе на доллары существенно меньше, чем были до 2014 года.

Вопрос "почему Россия, с ее огромными запасами нефти, газа и других полезных ископаемых не может обеспечить уровень жизни хотя бы на уровне Польши" звучит все чаще (в том числе его задавали и участники сегодняшней акций протеста, с которыми говорила "Страна"). Тем более, что в России, в отличие от Украины, государство научилось собирать налоги и доля теневой экономики и зарплат в конвертах в разы ниже. Зато гораздо выше ожидания граждан неких действий от государства по повышению уровня жизни.

Поэтому если российские власти не начнут в ближайшее время политику по увеличению зарплат (например, за счет значительного повышения минимальной зарплаты, о необходимости чего в России говорят многие политики начиная от коммунистов и заканчивая Навальным), то общественные настроения будут меняться далеко не в лучшую для Кремля сторону. И фильмы подобные расследованию о "дворце Путина", вне зависимости от того насколько правдивы изложенные там факты, будут только усиливать этот тренд.