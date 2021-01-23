В субботу, 23 января, американская компания бизнесмена Илона Маска планировала провести "самый масштабный запуск в истории космонавтики" – в космос за один раз должны были отправится 143 спутника. Но запуск на орбиту не состоится из-за неблагоприятных погодных условий.

Об этом сообщает пресс-служба компании в своем Twitter-аккаунте.

"Из-за неблагоприятной погоды мы отказываемся от сегодняшнего запуска; команда продолжит обратный отсчет до T-30 секунд для сбора данных. Еще одна попытка запуска возможна завтра, 24 января, с 22-минутным окном, которое откроется в 10:00 EST (17:00 по Киеву)", - говорится в сообщении.

Напомним, запуск многоразовой ракеты-носителя Falcon 9 в рамках миссии Transporter-1 был запланирован на 09:40 по местному времени (16:40 по Киеву). Он должен был состояться во Флориде, на комплексе SLC-40. Это должно было стать новым рекордом, предыдущий рекорд – 104 спутника. Стоимость услуг SpaceX составляет один миллион долларов за 200 кг груза.

Также сообщалось, что ракета Falcon 9 вывела на орбиту американский спутник Sirius SXM-7.