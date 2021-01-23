Глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий подал заявление в Окружной административный суд Киева на Управление государственной охраны, сотрудники которой не пустили его на свое рабочее место.

Соответствующий иск опубликован на сайте "Судебная власть Украины".

Глава КСУ обратился в суд с иском во вторник, 19 января, в день, когда охрана отказывалась пускать Тупицкого в здание КСУ.

"Ответчик (Должник): Управление государственной охраны Украины, Истец (Заявитель): Тупицкий Александр Николаевич, 3-е лицо: Государственное бюро расследований", - указано на сайте.

Иск под номером 640/1254/21 будет рассматривать судья Ярослава Добрянская. Предметом его называется "запрет осуществлять действия".

Напомним, в конце декабря президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, чтобы отстранить главу КСУ. Затем он подписал указ об отстранении Александр Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца.

19 января стало известно, что сотрудники Управления государственной охраны не пропускали нескольких судей Конституционного суда на их рабочие места, в том числе и Тупицкого.

После этого глава КСУ заявил о нарушении Конституции и законодательства сотрудниками Управления государственной охраны и потребовал привлечения их к ответственности.