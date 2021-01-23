В Турции в рамках национальной программы строительства военных судов спустили на воду фрегат "Стамбул" (F-515), который стал первым фрегатом собственного производства. На церемонии присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом сообщает Анадолу в субботу, 23 января.

"Мы стали страной, которая наряду с собственными потребностями в наземной и морской технике удовлетворяет также потребности дружественных и союзных стран. Мы входим в число 10 стран, которые могут проектировать, строить и обслуживать собственные военные корабли. Мы входим в число трех-четырех ведущих стран по производству беспилотников, в том числе ударных, за нашими беспилотниками с завистью следят во всем мире", – сказал лидер Турции.

Также он рассказал, что всего планируется построить четыре фрегата. В Турции уже были спущены на воду четыре малых боевых судна (корвета) класса "Ада", но фрегат "Стамбул" – первое военное судно в своем классе. Его длинна – 113 метров, ширина – 14,4 метра, водоизмещение около трех тысяч тонн. В отличие от корветов "Ада", фрегат "Стамбул" оснащен системой пуска ракет типа "земля-воздух". Его передадут в командование ВМС Турции в 2023 году.

Напомним, Турция готовится сообщить о старте собственной космической программы.

Также сообщалось, что США ввели санкции против Турции за покупку российской системы ПВО С-400.