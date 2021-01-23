СБУ начала отработку тезиса о том, что тарифные протесты в Украине якобы организовали по заказу из Москвы.

Так, пресс-служба Службы безопасности Украины сообщает о задержании жителя Херсонской области, который, по версии СБУ, является "агентом ФСБ" и так называемого "Министерства государственной безопасности ЛНР" по прозвищу "Джигурда" и выполнял "задание" по разжиганию массовых протестов в Украине.

"Ранее сотрудники СБУ задокументировали, что по указанию ФСБ РФ фигурант, который возглавлял одну из пророссийских партий, осуществлял сбор информации о кризисных явлениях в социально-экономической сфере. По замыслу российских спецслужб это должно было сформировать устойчивый протестный потенциал в приграничном с временно оккупированным Крымом регионе, а впоследствии - распространиться и по всей стране", - рассказали в ведомстве.

В СБУ утверждают, что в феврале 2020 года во время пребывания в Симферополе "Джигурда" провел встречи с властями Крыма. В частности, с Сергеем Аксеновым.

"Российский агент также получил поручение инициировать сбор подписей среди населения Херсонской области по восстановлению водоснабжения в "АРК" и развернуть соответствующую информационную кампанию. Кроме этого, он должен был популяризировать сепаратистские настроения и идею автономизации отдельных областей Украины", - говорится в сообщении СБУ.

Кроме того утверждается, что во время пребывания в неподконтрольном Луганске в мае 2020 года мужчина завербовал представитель так называемой "МГБ ЛНР" и он получил псевдоним "Джигурда".

"В январе 2021 он получил задание распространять и организовывать протестные акции, в частности, для нагнетания "тарифного Майдана", - заявляют в СБУ.

Начато уголовное производство по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Досудебное расследование продолжается.

Тем временем информационное агентство "Мост" пишет, что задержанного зовут Эдуард Коваленко. По информации журналистов, в 2017 году он уже был приговорен к пяти годам тюрьмы за срыв мобилизации, но в конце 2019 года его обменяли на пленных украинцев. Затем он вернулся в Украину и даже собирался баллотироваться на местных выборах. Также издание обнародовало фотографию задержанного.

Ситуацию с задержанием жителя Херсонской области прокомментировал телеграм-канал "Политика Страны".

"Самое интересное, что по данным херсонских СМИ задержанный за "тарифный Майдан" "агент ФСБ" Джигурда - это Эдуард Коваленко из Геническа. Который ранее получил срок за призывы против мобилизации, но его затем отправили по обмену в "ЛДНР" в 2019 году. Но он вернулся в Украину и даже пытался участвовать в местных выборах. А в начале года организовал в Геническе протесты против повышения цен на газ. Из-за этого на него, собственно и обратили внимание СБУ, назвав "агентом ФСБ". Хотя понятно, что столь явно засвеченный персонаж вряд ли мог быть каким-то законспирированным агентом. Но сбушники, судя по всему, не удержались от соблазна использовать такую возможность, чтоб привязать тарифный Майдан к России", - говорится в посте.

Напомним, Украину с начала года охватили протесты из-за повышения тарифов ЖКХ. К чему это может привести подробно разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что в Херсоне на протест против повышения тарифа на газ вышло около полутысячи людей. Также они требовали провести внеочередные парламентские выборы.