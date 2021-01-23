Бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный, которого подозревают в организации заказного убийства генерала СБУ Андрея Наумова, покинул Украину и сейчас находится в Германии.

Такая информация появилась в телеграм-канале, который, предположительно, принадлежит Нескоромному.

В одном из постов говорится, что Нескоромный находится в Германии и вскоре может обнародовать информацию о "любимой женщине (главы СБУ Ивана) Баканова из Москвы", через которую якобы идет шантаж со стороны ФСБ, а также про откаты с "Большой стройки", связи Ермака с Россией и про то, кто сорвал обмен пленными.

Тем временем в интернете появился текст подозрения задержанному соратнику Нескоромного Андрею Расюку. Однако о самом Нескоромном в нем не упоминается. Как стало ясно из текста ходатайства об избрании меры пресечения Расюку, оперативное наблюдение за ним велось с 7 июля 2020 года.

Напомним, в пятницу, 22 января, в Киеве был задержан бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный. В тоже время по другим данным, его так и не задержали и он остался на свободе. Кроме того, по подозрению в участии в организации заказного убийства Наумова задержан сотрудник спецподразделения "Альфа" СБУ Андрей Расюк.

Также сообщалось, что сам экс-первый замглавы СБУ заявил, что его хотели убить и он покинул страну. Обвинения в заказе убийства Наумова он отметает и называет это провокацией окружения главы СБУ Ивана Баканова.