Организм человека, перенесший Covid-19, способен "запоминать" коронавирус - ученые
Американские ученые выяснили, что человеческий организм запоминает перенесенную болезнь Covid-19. Эта способность может помочь иммунной системе бороться с коронавирусной инфекцией.
Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте журнала Cell Reports Medicine.
Исследование провели специалисты из Университета Северной Аризоны и Исследовательского института трансляционной геномики. Они изучили иммунный ответ человеческого организма на несколько коронавирусов и установили, что Covid-19 может вызывать реакцию антител, которые появились после уже перенесенного коронавируса до нынешней пандемии.
Инфекционист и один из авторов исследования Джон Алтин заявил, что эти данные свидетельствуют о том, что у людей уже может быть определенная степень иммунитета к этому вирусу. Эксперт пояснил, что антитела могут связываться с элементами коронавирусной инфекции. А иммунитет, в свою очередь, в плане реакции на него может получить помощь от контактов с другими штаммами вируса.
По мнению авторов исследования, полученные данные помогут в создании новых методов диагностики и лечения данного заболевания, а также позволят оценить эффективность плазмы выздоравливающих.
Кроме того специалисты считают, что их выводы помогут объяснить, почему у одних людей коронавирус вызывает легкие симптомы или вовсе проходит бессимптомно, а у других может привести к госпитализации и смерти.
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