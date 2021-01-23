В сети появился текст ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей полковнику спецподразделения "Альфа" Андрея Расюка, который подозревается в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Об этом сообщает издание ZN.UA.

В тексте нет упоминания фамилии экс-первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескромного, который считается заказчиком. Вероятно, следствие еще не имеет достаточно доказательных аргументов, чтобы объявить ему подозрение. Об этом косвенно свидетельствует отсутствие обыска в квартире Нескоромного, который должны были провести вчера, как и в доме Расюка.

Как стало ясно из текста ходатайства об избрании меры пресечения Расюку, оперативное наблюдение за ним велось с 7 июля 2020 года. Издание отмечает, что, возможно, Нескоромный мог быть задокументирован в материалах негласного следствия, которое фиксировало контакты Расюка, который был приближенным человеком к Нескоромному.

Вероятно, следствие будет рассчитывать на то, что суд примет решение о содержании Расюка под стражей, и он даст показания на Нескоромного.

Как отмечается в документе, Расюк предлагал исполнителю за совершение заказного убийства 50 тыс. долларов.

Также из текста следует, что следствие считает руководителя Внутренней безопасности СБУ - потерпевшим лицом. При этом орган, в котором Наумов имеет большое влияние, занимается расследованием дела, где он потерпевший.

Напомним, в пятницу, 22 января, в Киеве был задержан бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный. В тоже время по другим данным, его так и не задержали и он остался на свободе.

Кроме того, по подозрению в участии в организации заказного убийства Наумова задержан сотрудник спецподразделения "Альфа" СБУ Андрей Расюк.

По информации "Страны", операция по задержанию готовилась уже давно. В том числе была установлена прослушка в машине Нескоромного.

Сам экс-первый замглавы СБУ, которого вчера пытались задержать, заявил, что его хотели убить и он покинул страну. Обвинения в заказе убийства Наумова он отметает и называет это провокацией окружения главы СБУ Ивана Баканова.