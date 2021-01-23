Заболеваемость Covid-19 в Украине превышает норму в пять раз, но в больницах свободны 70% коек - МОЗ

По состоянию на субботу, 23 января, в Украине продолжает снижаться прирост заразившихся коронавирусом. Более 70% мест в больницах для пациентов с Covid-19 свободны.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья.

Так, на данный момент в больницах Украины заняты только 28,7% мест для пациентов с Covid-19. Наиболее загружены медучреждения в Ивано-Франковской области - занято 40% мест, в тоже время в Киеве занято 30,4% кроватей в больницах для пациентов с коронавирусом. Всего в стране введено 66 297 койко-мест для таких пациентов.

В то же время заболеваемость Covid-19 в Украине превышает норму более чем в 5 раз, показатель на данный момент 204,5 зараженных на 100 тысяч населения, а нормой считается показатель в 40 человек. Худшая эпидемиологическая ситуация в Запорожской области - 360,3, в Киеве - 305,7. Самая лучшая ситуация в Кировоградской области - 83 заболевших на 100 тысяч населения.

Напомним, Украина на этой неделе была шестой в Европе и десятой в мире по числу умерших от коронавируса за сутки.

Также сообщалась, что единственной страной по соседству с Украиной, которая попала в "зеленый" коронавирусный список стала Молдова.