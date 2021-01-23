Трубоукладчик "Академик Черский", который способен достроить газопровод "Северный поток-2", прибыл в немецкий порт Висмар.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные глобальной системы позиционирования судов Marine Traffic.

Ранее судно до этого более недели находилось недалеко от Калининграда.

Второе судно - "Фортуна" - находится в районе недостроенного участка "Северного потока-2", к югу от датского острова Борнхольм, в этот район оно прибыло в пятницу, 22 января. Баржа, согласно утверждению датских властей, должна заниматься укладкой труб в водах королевства. Пока "Фортуна" достроила 2,6 километра трассы на мелководье у берегов Германии.

"Академик Черский" вышел из порта Находки 11,5 месяца назад. В Калининград он пришел 3 мая, с того момента судно регулярно перемещается между Германией и Россией, но не принимает участия в строительстве.

Напомним, во вторник, 19 января, США впервые реализовали санкционную угрозу в отношении компаний, задействованных в строительстве российского газопровода. Под удар попала баржа "Фортуна" и ее российский владелец. Ввод в эксплуатацию "Северного потока-2" планировался в конце 2020-го или начале 2021 года. В настоящее время речь идет о лете 2021 года.