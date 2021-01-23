Французские медики призвали жителей страны придерживаться новых советов, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Среди них – избегать разговоров и телефонных звонков в метро и другом общественном транспорте.

Об этом сообщает ABC news.

Так, Французская академия врачей опубликовала новое руководство, в котором призвала жителей отказаться от разговоров и звонков по мобильным телефонам в метро, автобусах и другом общественном транспорте.

Причиной такого совета врачи называют то, что люди снимают маски прямо во время разговора, чтобы собеседнику было лучше слышно.

Другие французские эксперты рассказывают, что нужны более радикальные меры. К примеру, новый локдаун, поскольку в больницах сейчас больше пациентов с коронавирусом, чем в октябре прошлого года, когда президент Эммануэль Макрон ввел жесткий карантин.

Напомним, что из-за сложной эпидемиологической ситуации во Франции введен комендантский час с 6 вечера до 6 утра.

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