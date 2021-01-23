На акциях протеста в России задержали больше тысячи человек. Среди них жена Навального
В России на акциях протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, которые проходят в субботу, 23 января, по состоянию на 15:02 по Киеву задержали уже 1090 человек.
Об этом свидетельствуют данные ОВД-инфо.
Кроме того, стало известно, что жена Алексея Навального Юля была также была задержана во время участия в акции. Она опубликовала фотографию из автозака в Instagram.
Напомним, ранее в Москве задержания участников митинга за Навального начались еще до его старта.
Также мы писали, что в Москве начались стычки протестующих с полицией. В ОМОН бросают яйца и бутылки, есть пострадавшие.