В России на акциях протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, которые проходят в субботу, 23 января, по состоянию на 15:02 по Киеву задержали уже 1090 человек.

Об этом свидетельствуют данные ОВД-инфо.

Кроме того, стало известно, что жена Алексея Навального Юля была также была задержана во время участия в акции. Она опубликовала фотографию из автозака в Instagram.

Напомним, ранее в Москве задержания участников митинга за Навального начались еще до его старта.

Также мы писали, что в Москве начались стычки протестующих с полицией. В ОМОН бросают яйца и бутылки, есть пострадавшие.

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