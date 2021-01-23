В субботу, 23 января, в возрасте 87 лет умер известный американский телеведущий Ларри Кинг.

Соответствующая информация появилась на его официальной странице в Twitter.

Известно, что Кинга не стало утром в госпитале Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе, куда он был госпитализирован с коронавирусом.

Ларри Кинг известен своей работой на CNN в период с 1985 по 2010 год. Он брал интервью у политиков, бизнесменов и других знаменитостей в своем ток-шоу Larry King Live. С июля 2012 года он ведет программу Larry King Now на веб-сайте Hulu и на канале RT America.

Летом у звезды телеэкрана один за другим умерли двое детей: 65-летний сын и 52-летняя дочь.

Напомним, в 2019 году в СМИ появилась информация о том, что 85-летний американский телеведущий Ларри Кинг умер от остановки сердца после приступа, однако врачи опровергли этот слух.

Также "Страна" писала, что Кинга госпитализировали с коронавирусом в начале этого года. Причиной стали сопутствующие заболевания, которые были у ведущего.