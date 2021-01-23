Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что ситуация с бывшим первым заместителем главы СБУ Дмитрием Нескоромным, которого вчера пытались задержать по подозрению в подготовке убийстве главы службы внутренней безопасности СБУ генерала Наумова, свидетельствует о деградации украинской спецслужбы.

Соответствующий пост Филатов опубликовал в Facebook.

"Весь 2020 год из каждого утюга я вещал о том, что СБУ из спецслужбы превратилась в инструмент расправы над неугодными лидерами местного самоуправления и "крышу" для теневого бизнеса. В стране буквально не существует муниципалитета куда бы СБУ не ворвалась с автоматами и санкцией на обыск. Буквально за один год люди, возглавляющие СБУ превратили некогда славную службу в убогое посмешище", - написал Филатов.

По его мнению, ситуация с экс-первым замглавы СБУ Нескоромным была прогнозируемой.

"Наконец, как последние урки, они еще и стали "заказывать" друг друга. Весьма прогнозируемый конец. Теперь им только осталось нагадить друг другу перед порогом служебных кабинетов", - заявил Борис Филатов.

Напомним, вчера около бизнес-центра "IQ" в Киеве был задержан бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный. В тоже время по другим данным, его так и не задержали и он остался на свободе.

Кроме того, по подозрению в участии в организации заказного убийства Наумова задержан сотрудник спецподразделения "Альфа" СБУ Андрей Расюк.

По информации "Страны", операция по задержанию готовилась уже давно. В том числе была установлена прослушка в машине Нескоромного.

Сам экс-первый замглавы СБУ, которого вчера пытались задержать, заявил, что его хотели убить и он покинул страну. Обвинения в заказе убийства Наумова он отметает и называет это провокацией окружения главы СБУ Ивана Баканова.