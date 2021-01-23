Локдаун в Украине закончится с 25 января. Фото: "Страна"

Срок действия локдауна в Украине истекает 24 января. Уже с понедельника, 25-го числа, в стране будут действовать те же ограничения, что и в декабре 2020 года. 

Об этом в Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Украина выходит из усиленного карантина 25 января. Мы возвращаемся к тем ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года. Эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью. Количество занятых койкомест снизилась до менее чем 30%. При этом правительство за последнее время значительно увеличило количество койкомест с подачей кислорода: с 11 000 в сентябре до 55 000 в январе этого года. На эти цели для регионов было выделено почти 1,5 млрд грн", - рассказал он.

Шмыгаль также рассказал, что с 25 января будет запрещено:

  • Проведение в учебных учреждениях массовых мероприятий с участью детей больше одной группы/класса;
  • Проведение в общественных местах и местах развлечений торжественных банкетов, мастер-классов или публичных событий;
  • Прием посетителей в музеях, на выставках или галереях больше одного человека на 10 "квадратов";
  • Проведение массовых культурных, спортивных, рекламных или других мероприятий, если в них участвует больше 20 человек;
  • Работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50%;
  • Перевозка пассажиров в общественном транспорте, если их количество больше, чем сидячих мест;
  • Пересечение границы иностранцами без наличия полиса страхования;
  • Религиозные мероприятия, если в них участвует больше одного человека на пять "квадратов";
  • Работа общепита с 23:00 до 07:00;
  • Работа спортивных залов и фитнес-центров, если в них больше одного человека на 20 "квадратов".

Какие правила будут действовать в Украине после окончания локдауна. Фото: Telegram/Денис Шмыгаль

Напомним, по данным социологов, меньше половины украинцев верят в эффективность локдауна в стране.

Также "Страна" приводила данные Минобразования о том, как будут учится студенты и школьники после январского локдауна.

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