Администрация США решает вопрос о возможности сохранить присутствие нескольких тысяч служащих национальной гвардии в Вашингтоне до марта.

Об этом сообщили в оборонном ведомстве США, передает CNN.

Причиной такого решения является обеспокоенность в связи с возможностью возникновения волнений в период рассмотрения вопроса об импичменте в отношении экс-президента Дональда Трампа и в связи с первым обращением нового президента США Джо Байдена к конгрессу.

Ранее на этой неделе мэр Вашингтона Муриэл Боузер сообщила о наличии "разведданных от федералов, на основании которых был сделан вывод о необходимости большего присутствия (служащих нацгвардии)". При этом она не вдавалась в какие-либо подробности.

Ранее канал сообщал, что большая часть из 25 тыс. служащих национальной гвардии США, стянутых в Вашингтон в рамках мер по обеспечению безопасности на инаугурации президента Байдена, будут отправлены домой через 5-10 дней после церемонии. "Примерно 15 тыс. служащих вернутся домой настолько скоро, насколько будет возможно", - цитирует CNN выдержку из заявления управления нацгвардии США.

Напомним, перед инаугурацией Байдена в Вашингтоне усилили безопасность.

Как сообщалось, 13 января Нацгвардия США осталась ночевать в Капитолии впервые со времен Гражданской войны.