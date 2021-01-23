В Москве на Пушкинской площади, где сегодня, 23 января, проходит митинг сторонников оппозиционера Алексея Навального, начались стычки с полицией и потасовки.

Видео опубликовал Telegram-канал "Политика Страны".

Протестующие бросают в силовиков яйца и бутылки.

Также участники демонстраций с криками набросились на сотрудников ОМОНа. В это же время часть людей двинулась по Тверской в сторону Манежной площади и Кремля.

По информации "РИА Новости", в результате стычек полиции и участников акции в российской столице есть пострадавшие. Несколько человек были выведены с травмами.

Кроме того, стычки с полицией продолжаются на Тверской, где митингующих задерживают применяя дубинки.

Напомним, сегодня в Москве и других городах России запланированы митинги в поддержку Алексея Навального. Отметим, что акции не были согласованы с властями, поэтому по российским законам считаются нарушением порядка.

Протесты были вызваны арестом политика, который вернулся в РФ из Германии 17 января. 18 января суд отправил его в СИЗО.

Первые акции в субботу начались в Хабаровске, Южно-Сахалинске и Якутии. В ходе протестов люди скандируют "Просыпайтесь, города, с нашей родиной беда!", "Единая Россия – партия воров!" и "Пока мы едины – мы непобедимы!".

"Страна" следит за происходящим в России 23 января в режиме онлайн.