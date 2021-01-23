Турция начнет производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Препарат будут поставлять на внутренний рынок и в другие страны.

Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), передает РИА Новости.

РФПИ подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в стране российской вакцины.

"Потенциальный объем производства — миллионы доз вакцины "Спутник V" в год, обсуждается также вопрос о возможном расширении производства в дальнейшем. Поставка вакцины будет осуществляться как на внутренний рынок внутри Турции, так и в другие страны", — сообщили в фонде.

Кроме того, в РФПИ заявили, что Турция проявляет большой интерес к вакцине.

Напомним, ранее фонд договорился в Венгрией о поставке отечественной вакцины против коронавируса "Спутник V".

Также мы писали о том, что Меркель предложила России помощь в регистрации "Спутника V" в Евросоюзе.