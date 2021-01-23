В субботу, 23 января, в Москве еще до начала митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального начались задержания людей, которые пришли на акцию.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

На Пушкинской, где в 14:00 (13:00 по Киеву - Ред.) должен начаться митинг, еще за полчаса до этого начались точечные задержания участников протеста. Вокруг много полиции.

Всего на улицах находится несколько тысяч человек. Большинство из них – подростки. Силовики проводят выборочные задержания – просто вытаскивают из толпы.

Напомним, сегодня в Москве и других городах России запланированы митинги в поддержку Алексея Навального. Отметим, что акции не были согласованы с властями, поэтому по российским законам считаются нарушением порядка.

Протесты были вызваны арестом политика, который вернулся в РФ из Германии 17 января. 18 января суд отправил его в СИЗО.

Первые акции начались в Хабаровске, Южно-Сахалинске и Якутии. В ходе протестов люди скандируют "Просыпайтесь, города, с нашей родиной беда!", "Единая Россия – партия воров!" и "Пока мы едины – мы непобедимы!".