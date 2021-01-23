В воскресенье, 24 января, синоптик Наталья Диденко прогнозирует заметное потепление в Украине, местами до +13. Но при этом будет сильный ветер.

Соответствующий пост она опубликовала в Facebook.

"Воскресенье в Украине будет ветреным, однако теплым. Днем температура воздуха будет +3...+8 градусов, на юге и на Закарпатье до +8...+13 градусов. Как я уже упоминала, ветер будет порывистым, сильным, южного направления", - рассказала она.

В то же время Диденко предупредила о возможных дождях и ночном похолодании.

"Будет преобладать влажная погода, потому что подберутся дожди. Где ночью, утром - до нуля, там возможен мокрый снег. Особенно в горах!" – уточнила она.

В Киеве завтра, согласно прогнозу синоптика, будет около 5-6 тепла и ветрено. Похолодания стоит ожидать к средине следующей недели.

"Пока светит солнышко, отрываемся от уютных гаджетов и идем в ближайший парк или сквер... Словом, пришли теплые выходные, которые явно пахнут весной", – резюмировала Диденко.

Напомним, что водителей Киева предупредили о плохой видимости на дорогах из-за тумана. По данным Укргидрометцентра, видимость составляет 200-500м.

Также "Страна" рассказывала, что синоптик Наталья Диденко прогнозировала потепление и локальные дожди.