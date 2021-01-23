Появился телеграмм-канал от имени Дмитрия Нескромного - бывшего первого заместителя главы СБУ, которого вчера пытались задержать по подозрению в подготовке убийстве фактического руководителя СБУ генерала Наумова.

Отметим, что неясно действительно ли этот телеграмм-канал принадлежит Нескромному (он там назван "Нескоромный").

Но он пишет, что его вчера никто не задержал, все происходящее - провокация против него окружения главы СБУ Баканова. И что он вынужден выехать за границу. При этом в какую именно страну - он не уточнил. Также он заявил, что при задержании его планировали ликвидировать.

Кроме того он заявил, что еще сразу после увольнения из СБУ весной прошлого года он хотел созвать пресс-конференцию, чтоб рассказать о негативных процессах в СБУ. Но его, по словам Нескромного, отговорил президент, дав гарантии безопасности.

"Теперь кто угодно может увидеть, чего стоит слово президента", - пишет телеграмм-канал от имени Нескромного.

СБУ официально уже подтвердила задержание одного из своих сотрудников по подозрении в покушении на сослуживца (речь идет, судя по всему, об Андрее Расюке). Но по поводу Нескромного не говорит ничего.

Напомним, вчера стало известно, что возле бизнес-центра "IQ" в Киеве был задержан бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескромный. Однако после задержания он сбежал прямо в наручниках.

Кроме того, по подозрению в участии в организации заказного убийства Наумова задержан сотрудник спецподразделения "Альфа" СБУ Андрей Расюк.

По информации "Страны", операция по задержанию готовилась уже давно. В том числе была установлена прослушка в машине Нескромного. Однако на днях в СБУ узнали, что один из сотрудников Службы предупредил Нескромного о готовящихся против него действиях. Поэтому его и решили брать сразу, пока он не обнаружил и не уничтожил прослушку в машине.