Служба безопасности Украины подтвердила информацию "Страны" о задержании сотрудника СБУ, которого подозревают в подготовке убийства сослуживца.

Об этом говорится в сообщении пресс-служба СБУ в Facebook.

"В рамках этой работы вчера проведены следственно-оперативные мероприятия по пресечению преступления, а именно – предотвращено убийство сотрудника спецслужбы. Сейчас задержан один действующий работник СБУ", - говорится в сообщении.

Также в спецслужбе пообещали предоставить официальную информацию по этому делу позже, после завершения всех следственных и оперативных мероприятий.

Отметим, что в спецслужбе ничего не сказали о бывшем замглавы спецслужбы Дмитрии Нескромном, которого, по данным "Страны", следствие считает заказчиков преступления.

Напомним, вчера стало известно, что днем 22 января возле бизнес-центра "IQ" в Киеве был задержан бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескромный. Однако после задержания он сбежал прямо в наручниках.

Бывшего сбушника задержали по подозрению в передаче денег за организацию заказного убийства начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. В связи с побегом Нескромного объявлен план-перехват. Правоохранители даже поставили маячки на государственной границе.

По данным источника "Страны" в СБУ, операция по задержанию готовилась уже давно. В том числе была установлена прослушка в машине Нескромного. Однако на днях в СБУ узнали, что один из сотрудников Службы предупредил Нескромного о готовящихся против него действиях. Поэтому его и решили брать сразу, пока он не обнаружил и не уничтожил прослушку в машине.