В пятницу вечером, 22 января, бывший президент США Дональд Трамп впервые пообщался с журналистами после того, как покинул свой пост.

Об этом сообщает Washington Examiner.

Так, непродолжительное общение случилось, когда Трамп отдыхал с друзьями в своем гольф-клубе.

"Мы что-то сделаем, но не сейчас", - коротко сказал он.

Сразу после них в комнату вошел бывший помощник Трампа и "быстро, но вежливо прекратил общение".

Как сообщала "Страна", Дональд Трамп перед уходом из Белого дома оставил записку своему преемнику на высшем государственном посту Джо Байдену. Новый американский лидер счел "очень великодушным" содержание этого письма. Сам Трамп не явился на инаугурацию Байдена и покинул Белый дом на вертолете.

Напомним, что в среду, 20 января, Джо Байден принял присягу и официально вступил в должность президента США. "Страна" следила за происходящим в онлайн-трансляции.