Американские посольство в России опубликовало места и время начала протестных акции в городах РФ в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Граждан США призвали избегать места протестов и любых мероприятий, связанных с демонстрациями.

Об этом говорится в сообщении на сайте посольства.

В Америке отметили, что демонстрации могут быть несанкционированными.

"Учитывая вероятное значительное присутствие полиции и возможное рассредоточение демонстрантов в других районах городов, гражданам США следует избегать этих демонстраций и любых связанных с демонстрациями мероприятий", - сообщили в посольстве США.

Так, акции протеста планируются:

Москва - сбор около Пушкинской площади в 14:00 (13:00 по Киеву) и марш в сторону Кремля.

Санкт-Петербург - в 14:00 (13:00 по Киеву) марш от Сенатской площади в сторону Гостиного двора (расположен на Невском проспекте).

Екатеринбург - около 14:00 (11:00 по Киеву) сбор у входа в стадион "Динамо" и марш по набережной городского озера в сторону Драматического театра.

Пермь - демонстранты планируют собраться на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Полины Осипенко около 14:00 (11:00 по Киеву) и пройти маршем в сторону Комсомольского проспекта и некоторых других центральных улиц.

Челябинск - марш в 14:00 (11:00 по Киеву) от бульвара Славы в сторону проспекта Ленина к памятнику Курчатову.

Красноярск - сбор на Красной площади в 14:00 (09:00 по Киеву) и марш в сторону центра города.

Новосибирск - около 14:00 (09:00 по Киеву) запланирован марш от Красного проспекта возле Дома офицеров в сторону площади Ленина.

Омск - марш около 14:00 (10:00 по Киеву) от Ленинградской площади в сторону Соборной площади.

Владивосток - сбор около 14:00 (06:00 по Киеву) возле монумента борцам за советскую власть на Светланской улице.

Хабаровск - митинг на площади Ленина в 12:00 (04:00 по Киеву).

Улан-Удэ - сбор в 14:00 (08:00 по Киеву) на Театральной площади.

Иркутск - планируется митинг на площади по улице Урицкого возле центра бытового обслуживания "Дом быта".

Кроме того, в посольстве призвали граждан США:

следить за обновлениями на локальных СМИ;

избегать районов, где планируются акции;

избегать скоплений людей;

избегать демонстраций;

сообщить друзьям и родственникам о вашем местонахождении;

избегать места, часто посещаемые туристами;

иметь при себе удостоверение личности, включая паспорт США с действующей российской визой.

Напомним, сегодня в Москве и других городах России запланированы митинги в поддержку Алексея Навального. Отметим, что акции не были согласованы с властями, поэтому по российским законам считаются нарушением порядка.

Протесты были вызваны арестом политика, который вернулся в РФ из Германии 17 января. 18 января суд отправил его в СИЗО.

Первые акции в субботу начались в Хабаровске, Южно-Сахалинске и Якутии. В ходе протестов люди скандируют "Просыпайтесь, города, с нашей родиной беда!", "Единая Россия – партия воров!" и "Пока мы едины – мы непобедимы!".