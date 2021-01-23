В России посольство США начало публиковать места митингов в поддержку Навального
Американские посольство в России опубликовало места и время начала протестных акции в городах РФ в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Граждан США призвали избегать места протестов и любых мероприятий, связанных с демонстрациями.
Об этом говорится в сообщении на сайте посольства.
В Америке отметили, что демонстрации могут быть несанкционированными.
"Учитывая вероятное значительное присутствие полиции и возможное рассредоточение демонстрантов в других районах городов, гражданам США следует избегать этих демонстраций и любых связанных с демонстрациями мероприятий", - сообщили в посольстве США.
Так, акции протеста планируются:
- Москва - сбор около Пушкинской площади в 14:00 (13:00 по Киеву) и марш в сторону Кремля.
- Санкт-Петербург - в 14:00 (13:00 по Киеву) марш от Сенатской площади в сторону Гостиного двора (расположен на Невском проспекте).
- Екатеринбург - около 14:00 (11:00 по Киеву) сбор у входа в стадион "Динамо" и марш по набережной городского озера в сторону Драматического театра.
- Пермь - демонстранты планируют собраться на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Полины Осипенко около 14:00 (11:00 по Киеву) и пройти маршем в сторону Комсомольского проспекта и некоторых других центральных улиц.
- Челябинск - марш в 14:00 (11:00 по Киеву) от бульвара Славы в сторону проспекта Ленина к памятнику Курчатову.
- Красноярск - сбор на Красной площади в 14:00 (09:00 по Киеву) и марш в сторону центра города.
- Новосибирск - около 14:00 (09:00 по Киеву) запланирован марш от Красного проспекта возле Дома офицеров в сторону площади Ленина.
- Омск - марш около 14:00 (10:00 по Киеву) от Ленинградской площади в сторону Соборной площади.
- Владивосток - сбор около 14:00 (06:00 по Киеву) возле монумента борцам за советскую власть на Светланской улице.
- Хабаровск - митинг на площади Ленина в 12:00 (04:00 по Киеву).
- Улан-Удэ - сбор в 14:00 (08:00 по Киеву) на Театральной площади.
- Иркутск - планируется митинг на площади по улице Урицкого возле центра бытового обслуживания "Дом быта".
Кроме того, в посольстве призвали граждан США:
- следить за обновлениями на локальных СМИ;
- избегать районов, где планируются акции;
- избегать скоплений людей;
- избегать демонстраций;
- сообщить друзьям и родственникам о вашем местонахождении;
- избегать места, часто посещаемые туристами;
- иметь при себе удостоверение личности, включая паспорт США с действующей российской визой.
Напомним, сегодня в Москве и других городах России запланированы митинги в поддержку Алексея Навального. Отметим, что акции не были согласованы с властями, поэтому по российским законам считаются нарушением порядка.
Протесты были вызваны арестом политика, который вернулся в РФ из Германии 17 января. 18 января суд отправил его в СИЗО.
Первые акции в субботу начались в Хабаровске, Южно-Сахалинске и Якутии. В ходе протестов люди скандируют "Просыпайтесь, города, с нашей родиной беда!", "Единая Россия – партия воров!" и "Пока мы едины – мы непобедимы!".