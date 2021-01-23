В субботу, 23 января, за несколько часов до начала митингов в поддержку оппозиционера Алексея Навального, в России зафиксировали крупные сбои у операторов сотовой связи. Как известно, начало протестов запланировано на 14:00 (13:00 по Киеву).

О масштабных сбоях свидетельствуют данные на сайте Downdetector.

Сложнее всего ситуация обстоит у "Билайна" – у оператора просто не работает связь в нескольких городах, из-за чего он получил 224 жалобы. Чаще всего они поступали из Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени.

О сбоях сообщают пользователи "Ростелекома" и "МТС", однако там жалоб значительно меньше – до 100 штук. Позже проблемы со связью начались и у операторов "Теле2" и "Мегафон".

Кроме того, downdetector свидетельствует о проблемах у социальной сети Twitter. Российские пользователи утверждают, что не могут зайти в свои аккаунты, а сам сайт долго загружается.

Напомним, первые акции начались в Хабаровске, Якутии и Владивостоке. Там же были зафиксированы применение дубинок и задержание.

"Страна" рассказывала, что сегодня, по призыву команды Алексея Навального, в Москве и других городах России запланированы митинги в его поддержку. Их проведение не согласовано с местной властью, то есть, по российским законам, участие в них является нарушением порядка.

Протесты обусловлены арестом Алексея Навального, которого задержали сразу же, как только он вернулся в Россию 17 января. Уже 18 января суд отправил его в СИЗО.