SpaceX сегодня выведет в космос 143 спутника. Фото: twitter.com/SpaceX

В субботу, 23 января, американская компания  SpaceX, которая принадлежит бизнесмену Илону Маску, планирует провести "самый масштабный запуск в истории космонавтики" – в космос за один раз отправятся 143 спутника.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Запуск многоразовой ракеты-носителя Falcon 9 в рамках миссии Transporter-1 запланирован на 09:40 по местному времени (16:40 по Киеву). Он состоится во Флориде, на комплексе SLC-40. Данный полет станет пятым для ракеты.

Уточним, что предыдущий рекорд – 104 спутника. Он был установлен в феврале 2017-го в рамках индийской миссии PSLV-C37. Личным рекордом SpaceX является 64 спутника – их вывели во время миссии SSO-A.

Стоимость услуг SpaceX составляет один миллион долларов за 200 кг груза. За каждый дополнительный килограмм придется доплачивать по пять тысяч долларов США.

Напомним, что SpaceX завершила установку прототипа межпланетной ракеты Starship, которая полетит на Марс. Запуск прототипа Starship может состояться уже в январе 2021 года.

Также "Страна" сообщала, что ракета Falcon 9 вывела на орбиту американский спутник Sirius SXM-7. Запуск был осуществлен в 12:30 по времени Восточного побережья США с 40-го стартового комплекса авиабазы США на мысе Канаверал в штате Флорида. 

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