В субботу, 23 января, американская компания SpaceX, которая принадлежит бизнесмену Илону Маску, планирует провести "самый масштабный запуск в истории космонавтики" – в космос за один раз отправятся 143 спутника.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Запуск многоразовой ракеты-носителя Falcon 9 в рамках миссии Transporter-1 запланирован на 09:40 по местному времени (16:40 по Киеву). Он состоится во Флориде, на комплексе SLC-40. Данный полет станет пятым для ракеты.

Уточним, что предыдущий рекорд – 104 спутника. Он был установлен в феврале 2017-го в рамках индийской миссии PSLV-C37. Личным рекордом SpaceX является 64 спутника – их вывели во время миссии SSO-A.

Стоимость услуг SpaceX составляет один миллион долларов за 200 кг груза. За каждый дополнительный килограмм придется доплачивать по пять тысяч долларов США.

Falcon 9 and 143 spacecraft are vertical on pad 40 ahead of tomorrow’s launch of the Transporter-1 mission, the first dedicated SmallSat Rideshare Program mission; SpaceX's 42-minute launch window opens at 9:40 a.m. and weather is 60% favorable → https://t.co/bJFjLCzWdK pic.twitter.com/BFEnf8uru9