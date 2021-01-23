Украинские пограничники рассказали, что за 2020 год наши граждане путешествовали в 123 страны мира. Несмотря на карантин, границу пересекли чуть больше 11 млн жителей.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Топ-10 стран, куда в прошлом году ездили украинцы, вошли:

Польша - 4 млн человек;

Венгрия – 1,635 млн человек;

Россия – около одного миллиона человек;

Турция – 965 тыс. человек;

Египет – 730 тыс. человек;

Румыния – 626 тыс. человек;

Беларусь – 496 тыс. человек;

Словакия – 336 тыс. человек;

Молдова – 328 тыс. человек;

Германия – 222 тыс. человек.

По данным пограничников, из относительно популярных стран меньше всего украинцы ездили в Доминиканскую Республику – 14,5 тыс. человек. Чуть больше посещали Катар (около 20 тыс. человек) и Данию (24 тыс. человек).

При этом в Украину за прошлый год приехали 3,4 млн иностранцев. Среди них есть граждане:

Молдова – 933 тыс. человек;

Беларуси – 463,5 тыс. человек;

России – 390 тыс. человек;

Польши – 272 тыс. человек.

Напомним, в 2020 году польские пограничники отказали во въезде в страну 24,6 тысячам человек, которые пытались въехать из Украины.

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