Польша, Венгрия и Россия стали самыми популярными направлениями у украинцев в 2020 году
Украинские пограничники рассказали, что за 2020 год наши граждане путешествовали в 123 страны мира. Несмотря на карантин, границу пересекли чуть больше 11 млн жителей.
Об этом говорится на сайте ведомства.
Топ-10 стран, куда в прошлом году ездили украинцы, вошли:
- Польша - 4 млн человек;
- Венгрия – 1,635 млн человек;
- Россия – около одного миллиона человек;
- Турция – 965 тыс. человек;
- Египет – 730 тыс. человек;
- Румыния – 626 тыс. человек;
- Беларусь – 496 тыс. человек;
- Словакия – 336 тыс. человек;
- Молдова – 328 тыс. человек;
- Германия – 222 тыс. человек.
По данным пограничников, из относительно популярных стран меньше всего украинцы ездили в Доминиканскую Республику – 14,5 тыс. человек. Чуть больше посещали Катар (около 20 тыс. человек) и Данию (24 тыс. человек).
При этом в Украину за прошлый год приехали 3,4 млн иностранцев. Среди них есть граждане:
- Молдова – 933 тыс. человек;
- Беларуси – 463,5 тыс. человек;
- России – 390 тыс. человек;
- Польши – 272 тыс. человек.
Напомним, в 2020 году польские пограничники отказали во въезде в страну 24,6 тысячам человек, которые пытались въехать из Украины.
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