Уполномоченная по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила, что в несанкционированных акциях протеста во Владивостоке в поддержку оппозиционера Алексея Навального, участвуют дети, выстроившиеся живой цепью перед участниками митинга.

Об этом она заявила на своей странице в Facebook.

"Теперь я знаю все о человеческой подлости. Владивосток. Дети стоят живой цепью. Из-за их спин взрослые бросают в ОМОН дорожные конусы и прячутся снова. Кто эти люди? Они люди?" - говорится в сообщении Кузнецовой.

Напомним, сегодня в Москве и других городах России запланированы митинги в поддержку Алексея Навального. Отметим, что акции не были согласованы с властями, поэтому по российским законам считаются нарушением порядка.

Протесты были вызваны арестом политика, который вернулся в РФ из Германии 17 января. 18 января суд отправил его в СИЗО.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, как зазывают детей на митинги в поддержку Навального и что будет в России 23 января.

Первые акции в субботу начались в Хабаровске, Южно-Сахалинске и Якутии. В ходе протестов люди скандируют "Просыпайтесь, города, с нашей родиной беда!", "Единая Россия – партия воров!" и "Пока мы едины – мы непобедимы!".