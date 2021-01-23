На субботних протестах в России, которые проходят в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, задержали 48 активистов из 13 городов.

Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Больше всего задержанных в Хабаровске – 13 человек. На втором и третьем местах Владивосток и Южно-Сахалинск, где задержали по 9 активистов.

На видео - эпизод митинга во Владивостоке. По нему видно, что в акции участвуют много детей. Как их собирали на митинге накануне "Страна" подробно писала здесь.

В Якутске, где люди вышли на улицы несмотря на -51 мороза, задержали четверых митингующих.

Меньше всего задержали во Владимире, Иркустке, Комсомольск-на-Амуре, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде и Улан-Удэ – по одному человеку.

Напомним, на сегодня, по призыву команды Алексея Навального, в Москве и других городах России запланированы митинги в его поддержку. Их проведение не согласовано с местной властью, то есть, по российским законам, участие в них является нарушением порядка.

Протесты обусловлены арестом Алексея Навального, которого задержали сразу же, как только он вернулся в Россию 17 января. Уже 18 января суд отправил его в СИЗО.

Первые акции протеста начались в Хабаровске, Южно-Сахалинске и Якутии.В ходе протестов люди скандируют "Просыпайтесь, города, с нашей родиной беда!", "Единая Россия – партия воров!" и "Пока мы едины – мы непобедимы!".