В немецком городе Веймар суд оправдал мужчину, который праздновал день рождения с друзьями в своем дворе. Ему отменили штраф в 200 евро за нарушение изоляции во время локдауна.

Об этом сообщает немецкое издание "Focus".

Суд посчитал, что введенные в Германии меры против коронавируса противоречат конституции, а принимавшие политические решения лица атаковали основы общества и недопустимым образом ограничили права граждан на свободу.

Кроме того, в суде назвали меры изоляции в Тюрингии и во всей Германии "катастрофически ошибочными политическими решениями с критическими последствиями почти для всех сфер жизни людей".

По мнению судей, весной 2020 года в Тюрингии и в других регионах Германии не было "чрезвычайной ситуации в области здравоохранения". Не было ни риска того, что система здравоохранения рухнет, ни того, что число смертей вырастет больше, чем во время "регулярно возникающих волн гриппа".

Следовательно, государство не имело права отдавать приказ о локдауне и, таким образом, применять "самые всеобъемлющие и далеко идущие ограничения основных прав в истории Федеративной Республики".

Как пишет издание, дело, подлежащее оценке, было просто административным правонарушением с угрозой штрафа в размере более 200 евро: молодой человек праздновал свой день рождения 24 апреля 2020 года с семью друзьями на заднем дворе. При этом он нарушил Тюрингский указ о защите от коронавируса. В нем говорилось, что вам разрешено встречаться только "с одним человеком вне дома".

Местные суды по всей Германии уже много месяцев рассматривают аналогичные правовые нарушения. Хотя зачастую речь идет только о сумме штрафа, Веймарский окружной суд подверг сомнению правовую основу политического решения. В случае постановлений, которые не были приняты Бундестагом или Ландтагом, каждый суд может сам принять решение о конституционности.

При этом, как пишет издание, аргументы, выдвинутые судом Тюрингии, примечательны тем, что они не только отрицают законность мер изоляции, но и отрицают их эффективность.

В приговоре говорится, что с общим запретом на контакты государство атакует "основы общества", увеличивая физическое расстояние между гражданами. Однако, по мнению суда: "Вопрос о том, сколько людей гражданин приглашает к себе домой или со сколькими людьми гражданин встречается в общественном месте, чтобы прогуляться, заняться спортом, сделать покупки или посидеть на скамейке в парке, государство в принципе не волнует".

Граждане лишены своей фундаментальной свободы решать для себя, каким рискам они хотят подвергнуться. Согласно приговору, государство рассматривает своих граждан как объекты, которые должны быть "дистанцированы" силой. "Свободный субъект, который берет на себя ответственность за свое здоровье и здоровье своих собратьев, отстранен в этом отношении".

С юридической точки зрения, все это, возможно, было бы приемлемо, если бы государство оказалось в "очень чрезвычайной ситуации", согласно суду. Например, когда угрожает "общенациональный коллапс системы здравоохранения" или становится очевидным, что уровень смертности резко возрастет. Однако таких признаков суд не может обнаружить на дату оцениваемого административного правонарушения весной 2020 года.

Напомним, 20 февраля канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о продлении жесткого локдауна в Германии до Дня Валентина.

Ранее глава немецкого Минздрава заявил, что Германия находится на пике пандемии.