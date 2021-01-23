Дональд Трамп-младший официально перешел в Telegram и призвал "держаться подальше" от Facebook и Twitter
Сын бывшего президента Соединенных Штатов Дональд Трамп-младший записал видеообращение, в котором рассказал о переходе на платформу Telegram.
Соответствующий ролик был опубликован на его личном канале.
"Привет, это Дон-младший. Я очень рад быть здесь, в Telegram… Мне нужно место, где я могу общаться с друзьями", - сказал он.
Трамп-младший уточнил, что Telegram обеспечивает равные возможности для представителей разных политических взглядов.
"Нам нужно держаться подальше от "большой тройки" - Twitter, Instagram, Facebook. Я и дальше буду использовать эти соцсети, но особо рассчитывать на них не могу, ведь меня могут заблокировать в любой момент. Мне не нужна платформа, где у меня будет преимущество. Мне не нужен замкнутый мирок консерваторов. Мне нужно место, где мои идеи и их плохие идеи соревнуются друг с другом. Я думаю, теперь такое место у нас есть", - добавил он.
Уточним, что свой аккаунт Трамп-младший завел еще в прошлом году, однако статус официального получил лишь вчера, 22 января.
Напомним, что Twitter заблокировал аккаунт Трампа навсегда. Официальное объяснение соцсети сводится к тому, что платформу могут использовать для подстрекательства к насилию. Сам Трамп и его сторонники считают, что это проявление тотальной цензуры.
Также "Страна" рассказывала, что всего Дональда Трампа заблокировали на 12 социальных платформах. Среди них Spotify, Snapchat, Shopify, Reddit, Twitch, YouTube, TikTok и Pinterest.
Позже аккаунт экс-президента разблокировали в Facebook и Instagram.