Сын бывшего президента Соединенных Штатов Дональд Трамп-младший записал видеообращение, в котором рассказал о переходе на платформу Telegram.

Соответствующий ролик был опубликован на его личном канале.

"Привет, это Дон-младший. Я очень рад быть здесь, в Telegram… Мне нужно место, где я могу общаться с друзьями", - сказал он.

Трамп-младший уточнил, что Telegram обеспечивает равные возможности для представителей разных политических взглядов.

"Нам нужно держаться подальше от "большой тройки" - Twitter, Instagram, Facebook. Я и дальше буду использовать эти соцсети, но особо рассчитывать на них не могу, ведь меня могут заблокировать в любой момент. Мне не нужна платформа, где у меня будет преимущество. Мне не нужен замкнутый мирок консерваторов. Мне нужно место, где мои идеи и их плохие идеи соревнуются друг с другом. Я думаю, теперь такое место у нас есть", - добавил он.

Уточним, что свой аккаунт Трамп-младший завел еще в прошлом году, однако статус официального получил лишь вчера, 22 января.

Напомним, что Twitter заблокировал аккаунт Трампа навсегда. Официальное объяснение соцсети сводится к тому, что платформу могут использовать для подстрекательства к насилию. Сам Трамп и его сторонники считают, что это проявление тотальной цензуры.

Также "Страна" рассказывала, что всего Дональда Трампа заблокировали на 12 социальных платформах. Среди них Spotify, Snapchat, Shopify, Reddit, Twitch, YouTube, TikTok и Pinterest.

Позже аккаунт экс-президента разблокировали в Facebook и Instagram.