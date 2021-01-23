Появился список всех погибших в харьковском пожаре. Им было от 70 до 91 года
В субботу, 23 января, стали известны имена всех 15 жертв пожара в харьковском доме престарелых. Как известно, все они находились на втором этаже и были малоподвижны.
Соответствующие кадры были опубликованы в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на YouTube.
Всего в пожаре погибли 15 человек – девять женщин и шесть мужчин. Среди них:
- Валентина Панченко, 79 лет
- Вера Звягинцева, 83 года;
- Любовь Орищенко, 82 года;
- Галина Мандригель, 70 лет
- Анна Дмитренко, 71 год;
- Ирина Палант, 85 лет
- Любовь Постовна, 80 лет
- Георгий Мартыненко, 79 лет
- Павел Давиденко, 74 года;
- Федор Гробов, 78 лет
- Виктор Панин, 80 лет
- Николай Чернов, 74 года;
- Федор Телегунь, 91 год;
- Елена Песина;
- Ольга Юрченко.
Названы имена жертв пожара в харьковском доме престарелых. Смотреть с 05:36. Видео: YouTube/Свобода слова Савика Шустера
Напомним, "Страна" подробно писала о том, как 21 января сгорел подпольный дом престарелых в Харькове и кто за это ответит.
Также мы сообщали, что в окрестностях Харькова выявили уже 32 незаконно работающих дома престарелых. В них находится 72 наркозависимых и 218 пожилых людей, нуждающихся в уходе.