В субботу, 23 января, стали известны имена всех 15 жертв пожара в харьковском доме престарелых. Как известно, все они находились на втором этаже и были малоподвижны.

Соответствующие кадры были опубликованы в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на YouTube.

Всего в пожаре погибли 15 человек – девять женщин и шесть мужчин. Среди них:

Валентина Панченко, 79 лет

Вера Звягинцева, 83 года;

Любовь Орищенко, 82 года;

Галина Мандригель, 70 лет

Анна Дмитренко, 71 год;

Ирина Палант, 85 лет

Любовь Постовна, 80 лет

Георгий Мартыненко, 79 лет

Павел Давиденко, 74 года;

Федор Гробов, 78 лет

Виктор Панин, 80 лет

Николай Чернов, 74 года;

Федор Телегунь, 91 год;

Елена Песина;

Ольга Юрченко.

Названы имена жертв пожара в харьковском доме престарелых. Смотреть с 05:36. Видео: YouTube/Свобода слова Савика Шустера

Напомним, "Страна" подробно писала о том, как 21 января сгорел подпольный дом престарелых в Харькове и кто за это ответит.

Также мы сообщали, что в окрестностях Харькова выявили уже 32 незаконно работающих дома престарелых. В них находится 72 наркозависимых и 218 пожилых людей, нуждающихся в уходе.