Смертельный пожар в доме престарелых унес жизни 15 человек. Фото: ГСЧС

В субботу, 23 января, стали известны имена всех 15 жертв пожара в харьковском доме престарелых. Как известно, все они находились на втором этаже и были малоподвижны.

Соответствующие кадры были опубликованы в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на YouTube.

Всего в пожаре погибли 15 человек – девять женщин и шесть мужчин. Среди них:

  • Валентина Панченко, 79 лет
  • Вера Звягинцева, 83 года;
  • Любовь Орищенко, 82 года;
  • Галина Мандригель, 70 лет
  • Анна Дмитренко, 71 год;
  • Ирина Палант, 85 лет
  • Любовь Постовна, 80 лет
  • Георгий Мартыненко, 79 лет
  • Павел Давиденко, 74 года;
  • Федор Гробов, 78 лет
  • Виктор Панин, 80 лет
  • Николай Чернов, 74 года;
  • Федор Телегунь, 91 год;
  • Елена Песина;
  • Ольга Юрченко.

Имена жертв в харьковском пожаре. Скриншот: YouTube/Свобода слова Савика Шустера

Имена жертв в харьковском пожаре. Скриншот: YouTube/Свобода слова Савика Шустера

Названы имена жертв пожара в харьковском доме престарелых. Смотреть с 05:36. Видео: YouTube/Свобода слова Савика Шустера

Напомним, "Страна" подробно писала о том, как 21 января сгорел подпольный дом престарелых в Харькове и кто за это ответит.

Также мы сообщали, что в окрестностях Харькова выявили уже 32 незаконно работающих дома престарелых. В них находится 72 наркозависимых и 218 пожилых людей, нуждающихся в уходе. 

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