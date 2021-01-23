В Сенате США решили, что начнут процесс по импичменту экс-президента Дональда Трампа в феврале.

Об этом заявил лидер сенатского демократического большинства Чак Шумер, передает "Интерфакс".

"И у менеджеров Палаты представителей, и у защиты будет время, чтобы составить свои юридические записки, как это было в предыдущих судебных процессах. (...) Как только будут подготовлены краткие отчеты, выступления сторон начнутся на неделе с 8 февраля", - сказал Шумер, выступая в сенате.

По его словам, материалы с обвинениями Трампа передадут Палатой представителей Сенату 25 января.

По достигнутой Шумером с лидером республиканского меньшинства в сенате Митчем Макконнеллом договоренности, они будут зачитаны 19:00 в понедельник (02:00 вторника по Киеву). Сенаторы будут приведены к присяге во вторник, а Трампу будет вручена повестка.

Ранее Макконнелл на встрече с однопартийцами предложил перенести процесс по импичменту бывшего президента Дональда Трампа на февраль. Соответствующее предложение было передано Макконнеллом Шумеру.

Закон предполагает, что Сенат во время рассмотрения дела об импичменте должен заседать ежедневно, кроме воскресенья, не отвлекаясь на решение других вопросов. Таким образом, незамедлительное начало процесса по импичменту отсрочит рассмотрение и утверждение сенатом кандидатов, выдвинутых Джо Байденом на посты в правительстве.

"Сенат будет продолжать заниматься другими делами для американского народа, такими, как рассмотрение кандидатур на посты в кабинете министров и законопроект о помощи по борьбе с коронавирусом", - сказал Шумер.

Импичмент Трампу Палата представителей объявила по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам и мятежу, которые 6 января вылились в попытку захвата Капитолия США.

Как писала "Страна", ранее планы демократов по импичменту Трампа провалились. Сенат не смог собраться до инаугурации Байдена.