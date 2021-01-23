В субботу утром, 23 января, в России прошли первые митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, которого по прибытию из Германии арестовали.

Об этом сообщают российские СМИ.

В частности, первые акции стартовали в Хабаровске в 13:00 по местному времени (05:00 по Киеву). В ходе протестов люди скандируют "Просыпайтесь, города, с нашей родиной беда!", "Единая Россия – партия воров!" и "Пока мы едины – мы непобедимы!". Чуть позже сотрудники ОМОНа начали задерживать людей, применяя при этом дубинки.

Как сообщает Telegram-канал Mash, митинги начались в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Комсомольск-на-Амуре и Хабаровске. Также на улицу вышли жители Якутии, где сегодня утром был -51 градус мороза.

Среди задержанных есть депутат законодательной думы Хабаровского края Максим Кукушкин, а самим силовикам, утверждают журналисты, дали команду "хватать всех подряд".

Напомним, на сегодня, по призыву команды Алексея Навального, в Москве и других городах России запланированы митинги в его поддержку. Их проведение не согласовано с местной властью, то есть, по российским законам, участие в них является нарушением порядка.

Протесты обусловлены арестом Алексея Навального, которого задержали сразу же, как только он вернулся в Россию 17 января. Уже 18 января суд отправил его в СИЗО.

Кроме того, 29 января будет рассматриваться ходатайство об изменении Навальному наказания - с условного срока на реальный. Участники акций протеста 23 января планируют потребовать от властей отпустить оппозиционера из-под стражи и снять с него все обвинения.