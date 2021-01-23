В субботу, 23 января, количество зараженных коронавирусом в Украине возросло на 4 928 человек, что на 420 людей меньше, чем удалось обнаружить днем ранее.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов у себя на странице в Facebook.

Общее число заболевших с начала эпидемии достигло отметки в 1 187 897 человек. Выздоровели за последние 24 часа 13 138 пациентов (всего с начала эпидемии 942 107). Госпитализировать пришлось 1 862 пациента.

Среди заболевших есть 166 детей и 261 медик. За прошлый день было проведено 40 144 тестирования (методом ПЦР – 22 667, а методом ИФА – 17 477).

Наибольшее количество новых заражений пришлось на Киев (536), а также Львовскую (351) и Днепропетровскую (342) области.

Напомним, вчера количество зараженных в Украине было на уровне 5 348 человек. А это на 235 случаев меньше, чем было обнаружено в четверг.