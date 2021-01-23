Сотрудники Службы безопасности Украины взяли штурмом и заблокировали шесть буксиров украинской компании "Трансшип-груп", на которых украинских моряков переправляли в Крым на работу.

Как заявила пресс-служба ведомства, компания вывозила моряков незаконно.

Основная претензия спецслужбы к украинскому судовладельцу – нарушение порядка въезда на аннексированную территорию и выезда с них. То есть моряки нанимались на суда, затем на буксирах уходили в Крым и там работали, после чего возвращались обратно, таким образом нарушая пограничный режим.

"Страна" выяснила подробности этой истории.

По мнению источника "Страны" в администрации порта Одесса, причина атаки СБУ на буксиры частной компании – бизнес-разборки между предпринимателями, которые занимаются буксирным бизнесом.

"Названная СБУ причина наезда на компанию "Трансшип" - лишь повод. Инкриминируемые компании СБУ нарушения въезда и выезда с Крыма тут ни при чем. Дело в том, что компания работает в нейтральных водах, где занимается перевалкой грузов. Украинские экипажи компании действительно попадают на свои суда через территорию РФ потому, что компания работает в Азовском и Черном морях, вблизи территориальных вод РФ. И этим предлогом воспользовалась СБУ. Дело в том, что буксирный бизнес давно является очень выгодным, там хорошие и стабильные прибыли. Поэтому уже лет десять между буксирными компаниями идут войны за монополию на этом рынке услуг", - пояснил специалист порта.

История войн между буксирными предпринимателями уходит корнями в 1990-е годы. Раньше буксирные услуги судам на вход/выход из порта выполнялись исключительно государственным "портофлотом". Причем из-за высоких тарифов рентабельность подобных услуг зашкаливала.

Когда разрешили заниматься этим бизнесом частным компаниям, появилось несколько таких фирм, которые поделили рынок. Интересно, что частники использовали старые государственные буксиры, взяв их в аренду у государственных портов буквально за бесценок. Своеобразным коррупционным бонусом к такой аренде прилагалась государственная портовая инфраструктура обслуживания буксиров: причалы, доки и другое оборудование.

Частники за счет низких ставок аренды государственных буксиров сразу же начали демпинговать, снижая цены на услуги буксировки коммерческих судов. Но даже в условиях конкуренции и демпинга прибыли все равно зашкаливали. Впрочем, долгие годы эта коррупционная схема никого в Украине не интересовала.

В любом случае в стабильном и сверхприбыльном бизнесе (в данном случае буксирном) всегда появляются желающие отъесть часть пирога. До Майдана смотрящими над буксирным и портовым бизнесом было окружение Януковича. Оно курировало и распределял портовые секторы бизнеса между приближенными. Собственно, после победы Майдана порты и портовый бизнес лишь поменял смотрящих. А при нынешнем президенте былых монополистов и смотрящих попытались подвинуть новые лица во власти.

"Арестованные буксиры оперируются николаевской фирмой, якобы связанной с некоторыми депутатами от "Слуги народа". Они взяли буксиры в аренду у "Трансшипа" и попытались активно влезть в бизнес, используя демпинг и административное влияние. Тем, кто занимался буксирным бизнесом до них, это не понравилось. И они подключили административный ресурс, в данном случае СБУ", - поясняет источник "Страны" в администрации одесского порта.

Владелец арестованных буксиров, хозяин предприятия "Трансшип-груп" Андрей Иванов утверждает, что атака СБУ на его суда – прямой заказ конкурентов.

"СБУ буквально штурмом взяла шесть буксиров, принадлежащих нашей компании. И провела обыски в офисах моей компании, изъяв двадцать печатей предприятий, принадлежащих мне. СБУ рассказала, что наши суда незаконно входят и выходят на территорию РФ, в территориальные воды России. Но это ложь. Наши суда работают вне территориальных вод РФ, они перегружают грузы в нейтральных водах. Это легко доказать. Претензии по поводу нарушения порядка въезда и выезда с оккупированных территорий - полный бред. Наши экипажи следуют на суда совершенно официально, с соблюдением всех пограничных правил. Это тоже легко проверить", - сказал Иванов.

Он добавил, что во время обысков на буксирах сотрудники СБУ незаконно сняли с судов электронные системы AIS, которые позволяют отслеживать перемещения кораблей по спутнику. Без AIS суда не могут выйти в море. Но даже на рейде в любой момент может произойти столкновение.

"Сняв эти приборы с буксиров, СБУ сделала суда невидимыми для других судов. Это грубейшее нарушение международных правил безопасности судоходства. Если в СБУ хотят таким образом узнать о перемещениях наших буксиров в прошлые годы, то это просто глупо и бесполезно. В приборах AIS нет карты памяти, это всего лишь электронная прошивка, которая дает сигнал на спутник. Также они изъяли судовые журналы. Даже с тех буксиров, которые последние девять лет вообще не покидали украинские территориальные воды. Наши буксиры мы строим сами, у нас свои судостроительные мощности. Затем сдаем их в аренду украинским компаниям", - говорит Андрей Иванов.