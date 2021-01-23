В Италии 10-летняя девочка поучаствовала в опасном челлендже, который распространялся в китайском приложении TikTok, и погибла. В связи с этим власти страны заблокировали аккаунты всех пользователей соцсети, чей возраст невозможно документально проверить.

Об этом сообщает Reuters.

Трагедия произошла в столице итальянского острова Сицилия - Палермо. Ребенок умер от асфиксии (удушья - Ред.) во время выполнения вызова на выносливость под названием блэкаут. В рамках челленджа участникам предлагалось накинуть ремень вокруг шеи и задержать дыхание во время записи видео.

Девочку обнаружила в ванной комнате ее пятилетняя сестра. Рядом с погибшей лежал телефон. Ее доставили в больницу, однако медикам не удалось ее спасти.

По данному делу прокуратура начала расследование возможного подстрекательства к самоубийству и выясняет, приглашал ли ее кто-нибудь принять участие в этом испытании.

Итальянское ведомство по защите персональных данных заявило, что непроверенные учетные записи пользователей будут отключены как минимум до 15 февраля.

В свою очередь в TikTok заявили, что компании не удалось найти какой-либо контент, который мог бы побудить девочку участвовать в этом челлендже. При этом соцсеть выразила готовность помогать властям в расследовании возможного подстрекательства к самоубийству.

"Безопасность сообщества TikTok - наш абсолютный приоритет, в связи с этим мы не разрешаем любой контент, который поощряет или продвигает опасное поведение", - рассказали в компании.

Напомним, летом в 2020 году в TikTok набирал популярность опасный челлендж, в котором пользователей призывали удалять родинки при помощи подручных средств.

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