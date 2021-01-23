Консультативный комитет Бельгии, состоящий из представителей правительства и регионов, 22 января обсудил меры по сдерживанию распространения коронавируса. Комитет ввел запрет на несущественные поездки за границу, который вступит в силу с 27 января и продлится до 1 марта.

Об этом сообщает бельгийское издание VRT.

Туризм и путешествия для отдыха и развлечений будут полностью запрещены на четыре с половиной недели. Правило будет применяться как к поездкам за границу бельгийцев, так и к иностранцам, желающим посетить страну.

Однако поездки по работе разрешат. К ним относятся командировки, выезды спортсменов для участия в соревнованиях, поездки грузовиков и фургонов с товарами. В этих случаях потребуется письменное заявление от работодателя о том, что поездка проводится в профессиональных целях.

Также позволят пересекать границу тем, у кого болеют или умерли родственники или возникли другие неотложные семейные обстоятельства (передача детей бывшему партнеру и т.п.).

Людям, которые живут недалеко от границы и обычно пересекают ее, чтобы попасть на работу либо в магазин за покупками, также будет разрешено это делать.

Тем, кому необходимо пересечь границу по образовательным причинам, например, для посещения школы или университета, также будет разрешено это делать.

Несущественные поездки были запрещены, чтобы предотвратить повторение того, что произошло во время рождественских праздников, когда десятки тысяч людей уехали за границу на отдых в страны с более высоким уровнем заражения.

Кроме того, комитет постановил, что с 25 января любой въезжающий в страну из Великобритании, ЮАР или Латинской Америки, будет отправляться в карантин на десять дней. Таким гостям придется сдавать тест ПЦР в первый день пребывания в Бельгии и на седьмой день визита.

Также на совещании было согласовано, что, если показатели коронавируса улучшатся до 13 февраля, то парикмахерским и салонам красоты разрешат возобновить работу с этой даты. Открывшимся салонам позволят работать на жестких условиях: с регулярным проветриванием, дезинфекцией инструментов и т.д.

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