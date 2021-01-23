В Сумах 6-летняя девочка вызвала полицию, чтобы спасти себя и младшую сестренку от холода.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Девочка позвонила на линию "102" и сообщила, что отец оставил их дома одних. Поддерживая связь с маленькой заявительницей, копы разыскали ее дом, перелезли через забор и вошли в дом", - говорится в материале.

Полицейские увидели 6-летнего ребенка, которая плакала на кроватке. Старшая девочка рассказала, что они еще ничего не ели и очень замерзли. Детей госпитализировали с общим переохлаждением.

Ранее "Страна" рассказывала, как львовянка нашла у сына наркотики и вызвала полицию.

Также мы писали о том, как в Сумах мужчина чуть не сжег свою тетю с ребенком в квартире после семейной ссоры.