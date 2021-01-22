Днем в пятницу, 22 января, возле бизнес-центра "IQ" в Киеве был задержан бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескромный. Однако после задержания он сбежал прямо в наручниках.

Экс-сбушника задержали по подозрению в передаче денег за организацию заказного убийства начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

В связи с побегом Нескромного объявлен план-перехват. Правоохранители даже поставили маячки на государственной границе.

Также по подозрению в участии в организации заказного убийства Наумова задержан сотрудник спецподразделения "Альфа" СБУАндрей Расюк.

Нескромный стал замом главы СБУ после победы на выборах Владимира Зеленского в 2019 году. Он считался человеком экс-главы Офиса президента Андрея Богдана. Его уволили в марте 2020 года.