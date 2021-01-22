Нескромный недолго был в руках силовиков. Фото: Страна

Днем в пятницу, 22 января, возле бизнес-центра "IQ" в Киеве был задержан бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескромный. Однако после задержания он сбежал прямо в наручниках.

Экс-сбушника задержали по подозрению в передаче денег за организацию заказного убийства начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

В связи с побегом Нескромного объявлен план-перехват. Правоохранители даже поставили маячки на государственной границе.

Также по подозрению в участии в организации заказного убийства Наумова задержан сотрудник спецподразделения "Альфа" СБУАндрей Расюк.

Задержание Дмитрия Нескромного из СБУ

Задержание Дмитрия Нескромного

Задержание Дмитрия Нескромного СБУ

Нескромный стал замом главы СБУ после победы на выборах Владимира Зеленского в 2019 году. Он считался человеком экс-главы Офиса президента Андрея Богдана. Его уволили в марте 2020 года.

 

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