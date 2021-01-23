После того, как человек сделал прививку от Covid-19 иммунитет к коронавирусной инфекции вырабатывается не ранее, чем через 32-45 дней.

Об этом заявил представитель Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала "Доктор".

"Максимальное количество (антител - Ред.) через четыре инкубационных периода - 56 дней - вырабатывается, когда мы адекватно можем с вами дышать свободной грудью. Но это не значит, что мы прекращаем носить маски", - сказал специалист.

Напомним, ранее Горелов рассказал, какой срок должен пройти между прививкой от коронавирусной инфекции и зачатием ребенка.

Также мы писали, сколько месяцев сохраняется клеточный иммунитет к коронавирусу. По мнению эксперта, у переболевших Covid-19 по крайней мере в течение восьми месяцев он будет сохранен.