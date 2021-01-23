Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан констатировал, что число новых случаев заражения коронавирусом в стране медленно снижается, однако уровень смертности остается очень высоким. По его мнению, ФРГ вышла на пик пандемии, и поэтому рано говорить о смягчении ограничений.

Об этом чиновник заявил на брифинге 22 января.

"Показатели все еще на очень высоком уровне, но движутся в правильном направлении. Мы на пике пандемии, поэтому рано ослаблять ограничения", - полагает Шпан.

Он напомнил о негативном опыте других стран, где быстро выходили из карантина, но статистика после этого ухудшалась.

"Очень сильно вирус поражает людей в возрастной категории старше 80 лет, поэтому мы имеем такие высокие показатели смертности", - обрисовал ситуацию с заболеваемостью в стране президент Института Роберта Коха Лотар Вилер.

По его данным, средний показатель новых заражений в течение недели снизился до 115 на 100 тысяч населения. Но он весьма далек от отметки 50 на 100 тысяч, когда возможно отслеживать цепочки передачи инфекции.

На брифинге рассказали, что к сегодняшнему дню в ФРГ вакцинированы более 1,5 млн граждан, из них более 100 тысяч получили уже две дозы, необходимые для выработки иммунитета. В Минздраве надеются, что вакцинация пойдет быстрее с февраля, когда будет больше вакцин, в том числе с AstraZeneka, поставки которой ожидаются на следующей неделе.

Шпан и Вилер заверили, что взятая на вооружение в стране вакцина защищает от нового штамма коронавируса из Британии.

За время пандемии в Германии от коронавируса умерли 50 642 человека. За последние сутки скончались 859 человек.

Между тем в пятницу стало известно, что в ФРГ обнаружили бразильский штамм коронавируса, который заразнее обычного.

Ранее "Страна" публиковала мировую и европейскую статистику по заражениям и смертям от коронавируса за последние сутки.