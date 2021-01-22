14-летний подросток Юрия из Украины, которого жестоко избили в Париже в день его рождения, находится в тяжелом состоянии. При этом врачи наблюдают и положительную динамику.

Об этом сообщил посол Украины во Франции Вадим Омельченко в своем Twiiter.

"Обнадеживающие новости о юноше Юрия. Как сообщил во время встречи с консулом заведующий реанимационным отделением госпиталя Некер, состояние тяжелое, но есть положительная динамика. Врачи планируют начать процесс вывода из искусственной комы для дальнейшей реабилитации. Желаем скорейшего выздоровления", - написал посол.

Напомним, нападение на мальчика произошло 15 января, когда парень вместе с друзьями возвращался из колледжа. Парень находится в коме. У него в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз.

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